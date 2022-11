Barone: “Questa squadra è stata costruita per fare meglio di quanto fatto fino adesso”

Il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone, a Sky Sport, ha parlato così nel pre gara di RFS-Fiorentina: “La squadra è concentrata ma bisogna sempre avere fame. Abbiamo passato il turno ma non dobbiamo accontentarci di niente. Vogliamo vincere questa partita, sperando che ad Istanbul ci sia un buon risultato per noi. Questa squadra è stata costruita per fare meglio di quanto fatto fino adesso. Ci sono tanti giocatori che danno tutto, siamo una squadra unita. Il nostro obiettivo è fare un risultato positivo”.