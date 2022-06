Barone: “Queste voci sulla vendita del club fanno male a tutti noi. I veri tifosi sono quelli che si prendono la pioggia per la Fiorentina, non chi ci minaccia di morte”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto a Radio Bruno per rispondere ad alcune domande e fare chiarezza sulle voci di vendita del club. Il dg viola poi ha parlato anche di Rocco Commisso e del mercato:

“Queste voci (sulla possibile vendita del club ndr) fanno male a tutti noi. Mediacom ogni anno mette 25 milioni e Commisso deve coprire tutte le perdite della Fiorentina e anche del calcio italiano. Rocco non è quel tipo di persona che viene descritto: io e lui abbiamo le spalle larghe per gestire tutti questi attacchi. Potete criticare le partite che abbiamo perso, ma oggi siamo in Europa. Inoltre c’è il nuovo centro sportivo che a fine aprirà”.

E ancora: “Non possiamo accettare le minacce di morte ai nostri familiari sui siti e sui social. I veri tifosi che fanno sacrifici, che comprano i biglietti, che resistono alle partite sotto la pioggia, quelli sono la verità della Fiorentina. Queste storie devono finire perché noi lavoriamo tutto il giorno per questo club. Io sono responsabile e ci metto sempre la faccia”.