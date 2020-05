Barone: “Ribery è tornato con un grande entusiasmo addosso, avrei voluto abbracciarlo. Puntiamo su Castrovilli. Su Chiesa…”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, intervenuto su Radio Anch’io Sport: “Ribery in quarantena? Rispettiamo il protocollo. Ha fatto un tampone in Germania e uno in Italia e sono risultati entrambi negativi. E’ tornato con una grande carica e un grande entusiasmo. Lo volevo abbracciare però non potevo farlo. Puntiamo molto su Castrovilli, è uno dei grandi talenti che abbiamo ed ha grandi margini di crescita ancora. Chiesa ha superato i problemi fisici che aveva ed è tornato ad essere quel grande protagonista che conoscevamo. E’ molto contento qui, aspettiamo la fine della stagione e poi vedremo. Noi abbiamo la fortuna di avere Rocco Commisso che è innamorato del calcio e della Fiorentina. Mediacom è un’industria sana anche in questo periodo. Il calcio italiano dovrà essere aiutato, come le altre industrie, dal Governo. Ognuno dovrà fare la propria parte. La Lega ha il nostro totale mandato per contrattare con i produttori televisivi, anche se è difficile che si trovi un accordo totale”.