Barone: “Ringrazio chi è venuto stasera nonostante la pioggia… come al Franchi!”. E poi telefona a Commisso

Nel corso della serata di presentazione della squadra in piazza a Moena, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è intervenuto sul palco portando con sé una sorpresa per tutti i tifosi viola. Il presidente del club Rocco Commisso in collegamento telefonico da New York. Di seguito le parole del dg Barone:

“Ringrazio tutto il popolo viola, le famiglie che sono venute, anche a prendere la pioggia… come al Franchi! Venire in ritiro è uno stile di vita e tutti ci chiedono del mondo Fiorentina, del Viola Park e lo capisco perché ci hanno seguito in tantissimi a Moena. E’ evidente la passione qui in ritiro”.