Barone: “Rinnovi? Le trattative con Vlahovic stanno andando avanti. Domani è una partita chiave per noi”

Il braccio destro di Rocco Commisso e dirigente della Fiorentina, Joe Barone ha parlato all’uscita dall’assemblea della Lega Calcio: “Quella contro l’Inter è una partita chiave per noi. Vogliamo dimostrare di essere continui. Speriamo davvero di dimostrare orgoglio e continuità. Mi auguro che possa arrivare un buon risultato. Il futuro di Ribery? Non ci sono storie, lui è un calciatore della Fiorentina. Per quanto riguarda Vlahovic, stanno andando avanti le trattative per il rinnovo”.

