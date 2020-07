Barone rivela: “Con Ribery stiamo cercando a Firenze la soluzione migliore per lui ed i suoi cari”

Il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone in vista del match contro il Lecce di stasera ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Per la classifica noi pensiamo solo a noi stessi. La verità la dirà il campo ed i risultati. La prima cosa che mi torna in mente della gara di andata è il cartellino mancato a Tachtsidīs, che fece quel fallo molto duro su Ribery e non fu punito. Lui è un grande professionista e un uomo vero. Ha la forza di reagire, noi gli staremo vicini. Adesso deve pensare alla serenità della sua bella famiglia. Insieme stiamo cercando a Firenze la soluzione migliore per lui ed i suoi cari”.

