Barone rivela: Dodô è a Milano. Si attende la chiusura definitiva della trattativa

Arrivano importanti novità per quanto riguarda la pista più calda del calciomercato della Fiorentina. Dodô è un obiettivo viola da tempo e la trattativa procede con risvolti positivi, ma lentamente. Adesso, è arrivato un segnale non di poco conto.

Secondo quanto riportato da Numero Diez, Joe Barone ha rivelato ai tifosi viola presenti a Moena che il terzino brasiliano si trova in Italia, più precisamente a Milano. Un viaggio che lascia intendere la volontà del classe 1998 di chiudere definitivamente la trattativa con la Fiorentina. Una trattativa lunga come questa sembra essere finalmente sula strada giusta per concludersi.