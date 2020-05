Barone: “Sarà un mercato con tanti prestiti e scambi. I prezzi dei giocatori potrebbero abbassarsi, dovremo stare attenti”

Intervistato dal sito sportbusiness.com il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato di vari punti legati alla possibile ripresa del calcio in Italia ma non solo legati agli effetti che avrà l’emergenza Coronavirus sull’economia. Questi alcuni dei punti toccati da Barone: “Di una possibile introduzione del tetto salariale ne ha parlato anche Commisso. In America è una cosa che esiste già da tempo, ma per vederne la realizzazione anche qui in Europa serve una decisione della FIFA. Non è possibile prendere una decisione così importante per ogni singola lega diversa. Dovrà essere una regola uguale per tutti, sennò non funzionerà mai. Il calciomercato sicuramente sarà diverso dopo questa crisi. Vedremo tanti prestiti e tanti scambi nelle prossime sessioni. Credo che possa essere un opportunità per certe squadre per tenere d’occhio i prezzi di giocatori che si potrebbero abbassare. Questo è un momento di difficoltà per le piccole società e questa è un’opportunità per tutti per aiutare il sistema, non per sfruttarlo e trarne vantaggi”.