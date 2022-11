Barone: “Sarebbe imbarazzante non avere i parcheggi quando apriremo il Viola Park. Niente da ricucire con Gonzalez, l’ho voluto con forza alla Fiorentina”

Arrivano altre parole da parte del dg della Fiorentina Joe Barone, che ha affrontato ancora molti temi a Italia 7: “Il Viola Park è il nostro orgoglio. Voglio ringraziare Rocco e la sua famiglia: questo investimento arriva in un momento economico complicato. Il presidente ha voluto farlo per la tifoseria della Fiorentina. Sono molto preoccupato per il tema parcheggi. Ci lavoriamo tutti i giorni, col Sindaco e con tutti. Sarebbe imbarazzante non avere a disposizione il parcheggio quando apriremo il Viola Park, sia per il Comune di Bagno a Ripoli che per quello di Firenze”.

Sul tema delle tasse: “Mi auguro che se ci sono squadre che chiedono rinvii sul pagamento delle tasse incorrano nelle sanzioni previste. E’ arrivato il momento in cui il calcio deve crescere, lo deve fare la nostra Serie A, con maggiori entrate e per portare in Italia giocatori più importanti. Quindi serve che tutti rispettino le regole perché siamo guardati in tutto il mondo”.

Infine chiude su Gonzalez: “Non c’è niente da ricucire con Gonzalez. C’è sempre stato un grandissimo rapporto tra noi. Reciproco. Fui io a volerlo con forza alla Fiorentina quando era allo Stoccarda, sono stato io ad accoglierlo in questi giorni quando è tornato dal Qatar. Sta lavorando per recuperare. E’ un grande giocatore, importante per noi e per il nostro calcio. Ci sto parlando molto, anche perché sappiamo che non è mai semplice quando sei costretto a saltare il Mondiale com’è accaduto a lui. Sono straconvinto che tornerà ad essere il grande giocatore che lui è”.