Barone sbarca in Austria: Si muove qualcosa? Rasmussen via, ma ora è in forse Nastasic

E’ previsto per oggi, l’arrivo in Austria, dove i gigliati stanno portando avanti la seconda parte della preparazione, del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Questa circostanza viene vista come un fatto che potrebbe velocizzare le prossime mosse da parte del Corriere dello Sport-Stadio.

Intanto, chi ha lasciato il ritiro e presto firmerà con il Feyenoord è il difensore Jacob Rasmussen. Ma questa cessione non mette al riparo dalla separazione Matija Nastasic. Resta sempre in forse il futuro del centrale serbo che, nella scorsa stagione, è stato il meno impiegato in retroguardia.