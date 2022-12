Barone se ne va a Doha: Il DG accelera per blindare Amrabat e una serie di profili da monitorare in loco

Uno è tornato, l’altro se n’è andato, una sorta di passaggio di testimone all’interno della dirigenza della Fiorentina. Dopo il ritorno in Italia di Burdisso, nelle scorse ore a raggiungere Doha in Qatar ci ha pensato anche il dg viola Barone.

Motivo del viaggio (condiviso assieme alla moglie), secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, qualche giorno di relax prima delle amichevoli di prestigio dei viola in programma nei prossimi giorni ma soprattutto una sorta di aggiornamento professionale sui profili che la società ha scelto di monitorare in loco.

Su tutti, al di là degli innesti in vista di gennaio, c’è anche l’unico viola rimasto ancora in corsa ai Mondiali: Amrabat, al quale c’è da far rinnovare il contratto con i gigliati.