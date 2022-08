Barone: “Sempre stati onesti con Milenkovic, se fossero arrivate offerte poteva partire. Non è prevista alcuna clausola rescissoria nel suo contratto”

Il direttore generale gigliato Joe Barone commenta la trattativa che ha portato al rinnovo di Milenkovic con la Fiorentina e non solo: “Posso dire che siamo stati dal primo giorno sempre molto aperti ed onesti con Milenkovic. Abbiamo sempre parlato del futuro, anche in altri paesi. Se fossero arrivate offerte importanti per lui, avremmo potuto darlo via. Sono sempre stato molto sicuro sulla nostra abilità di tenerlo, perché gli ho sempre dato la possibilità di valutare tutto. Ovviamente lui ha visto che a Firenze si sta creando una situazione importante che quest’anno proseguirà. Non è prevista alcuna clausola rescissoria per Milenkovic, ve lo assicuro. Tenere a Firenze un calciatore che giocherà il Mondiale con la Serbia è un segnale importante. E’ un ragazzo storico ormai per la Fiorentina“.

Barone parla poi anche della situazione della squadra: “Siamo andati in ritiro con la squadra abbastanza fatta e siamo convinti che il lavoro del mister si vedrà. Il gruppo è molto unito e molto forte. Abbiamo giocatori come Nikola, come Biraghi, il nostro capitano. Il gruppo è abbastanza pronto per affrontare le tre competizioni. Dobbiamo parlare anche delle nostre infrastrutture, di quella che sarà la nuova casa della Fiorentina. Oggi grazie a Commisso abbiamo questo”.