Barone: “Senza lo stadio nuovo, la messa è finita. Stiamo mettendo le basi per fare una bella Fiorentina”

Il Direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone è intervenuto a Radio Toscana: “Voglio ringraziare i tifosi, a me e Rocco ci mancano i nostri tifosi”

E sulla ripartenza: “Noi speriamo di farlo, vorrebbe dire che la situazione è in miglioramento. Ho visto che le persone hanno ripreso la normalità. Domani i ragazzi rientrano. Speriamo ci sia chiarezza per quest’anno e per il prossimo”

Sul futuro: “Nello sport occorre mettere a posto delle situazioni per il futuro. Stiamo mettendo le basi per fare una bella Fiorentina che possa fare bene in Italia e in Europa. Serve però fare cose importanti come lo Stadio nuovo, senza quello la messa è finita”

Sul restyling: “Abbiamo lavorato in Lega con tanti presidenti perchè in tanti hanno bisogno di strutture. La posizione è di volere uno stadio nuovo e nella zona metropolitano.

E su Mediacom: “La fortuna della Fiorentina è avere alle spalle Rocco e la Mediacom. Speriamo che il calcio si riesca a salvare”