Barone: “Sia io che Commisso abbiamo un bel rapporto con Italiano. Nel suo contratto c’è un’opzione a nostro favore”

Prima del fischio d’inizio della gara tra Milan e Fiorentina il dg della Fiorentina Joe Barone è tornato a parlare a DAZN del futuro del tecnico Vincenzo Italiano: “Ho sempre detto che Vincenzo ha un contratto con noi e c’è un’opzione a nostro favore. Sia io che il presidente Rocco Commisso abbiamo tutti un bel rapporto con lui e viceversa.

E sulla giornata trascorsa in Versilia insieme all’allenatore viola ha affermato: “Dato che siamo tutti e due siciliani e amanti della spiaggia, in settimana siamo andati a Viareggio per parlare di calcio ma non soltanto, anche delle famiglie. E a mangiare il pesce”.