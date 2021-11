Barone: “Siamo umani, ma ci mettiamo la faccia. A volte nemmeno a noi piacciono i risultati”

Ai cancelli del Centro Sportivo della Fiorentina Davide Astori ha parlato Joe Barone, direttore generale viola. Queste le sue parole ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com:

“Siamo umani. A volte la Fiorentina vince, a volte perde. Quello purtroppo fa parte dello sport. Noi ci mettiamo la faccia e siamo qui a lavorare. Se a volte i risultati non piacciono? Nemmeno a noi a volte. Ma siamo qui e ci mettiamo la faccia. Ci sono tre città: Roma, Napoli e Firenze, dove si parla tanto. Ci vuole tempo per acquistare una società, non è una cosa che si fa dall’oggi al domani. Non avete idea di quanto tempo ci abbiamo messo per comprare la società dai Della Valle”.