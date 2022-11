Barone: “Siamo vicini a Gonzalez, con lui c’è un ottimo rapporto. Può fare la differenza per la Fiorentina. Vogliamo arrivare a livelli molto superiori rispetto ad oggi”

Il direttore generale viola Joe Barone al Tg Rai si sofferma poi sulla situazione di Nicolas Gonzalez: “Tutta la società è accanto a Nico Gonzalez, soprattutto a livello mentale. E’ un periodo difficile per lui che è dovuto tornare a casa saltando il Mondiale. Con lui il rapporto è ottimo. E’ fondamentale che torni ad essere quello che può farci fare la differenza, come ci aspettavamo quando lo prendemmo dallo Stoccarda e ci aspettiamo che faccia nella seconda parte di stagione, speriamo che torni pronto già per gennaio”.

Conclude Barone: “Regalo ai tifosi? Il regalo è di migliorare. E’ un messaggio chiaro, vogliamo arrivare a livelli molto superiori rispetto ad oggi”.