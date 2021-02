Barone: “Speriamo di fare una grande partita, ma oggi servono i tre punti. Fa male vedere gli spalti vuoti”

Nel prepartita di Fiorentina-Spezia ha parlato ai canali social viola il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Queste le sue parole: “Speriamo di far una grande partita, oggi conta soprattutto il risultato: servono i tre punti! Volevo far vedere a tutti, quello che ci manca di più in questo momento e che manca a tutte le società italiane: i tifosi sugli spalti. Fa male vedere gli spalti dove solitamente c’è la parte più calda del tifo completamente vuota”.

0 0 vote Article Rating