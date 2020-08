Barone: “Stiamo lavorando, ma sarà un lungo mercato. Chiesa e Milenkovic…”

Pochi minuti fa il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è uscito dal centro sportivo Davide Astori. Queste le sue parole ai media presenti all’esterno dei campini: “Vedere la squadra, il mister e tutto lo staff e sempre un piacere me. Adesso stiamo facendo tutti i controlli del caso e piano piano cominceremo il ritiro per la prossima stagione. Amrabat? E’ stato veramente un piacere incontrarlo. Ci siamo incrociati e abbiamo scambiato due parole in inglese, finalmente è arrivato alla Fiorentina. Se arriveranno altre facce nuove? Al momento non c’è niente di nuovo, ma stiamo lavorando. Abbiamo fatto già un ottimo mercato a Gennaio, siamo molto contenti del gruppo che adesso abbiamo a disposizione. Adesso vediamo quali saranno le possibilità in questo mercato, un mercato che sarà molto lungo. Stiamo aspettando il ritorno di Rocco Commisso in Italia, siamo come sempre in contatto con lui. A Firenze è sempre presente Joseph, che ormai si sta stabilendo in città. Aspettiamo vivamente il presidente, ma sappiamo che con i controlli attuali è veramente impegnativo per lui tornare a Firenze. Se sono preoccupato per uno slittamento del campionato? E’ una cosa che stiamo valutando giorno dopo giorno. Al momento il campionato ha una data prestabilita per l’inizio, che è il 19 settembre, poi se la federazione cambierà idea, e penso di no, vedremo quale saranno le opzioni percorribili. Lo striscione per Iachini? Gli ho dato un bacio durante il campionato, è un piacere vedere Beppe, siamo veramente tutti contenti che la squadra sia qui. Le nuove maglie?Credo che la cosa piu importante sia che adesso abbiamo Kappa, un bran importante quando si parla di Made In Italy. Oltretutto siamo una rappresentanza sia per il femminile che il maschile. Tutte e due le squadre sono contenti, c’è ancora tempo invece per parlare della terza maglia. Se sarò allo stadio stasera per l’esordio della Fiorentina Femminile? Sto andando a casa a mettermi il vestito e tra poco sarò di nuovo qua, certo. Le parole di Commisso su stadio e infrastrutture restano quelle. L’idea è sempre la stessa? Certo, quando parla il presidente parla il proprietario e non si cambia idea. Chiesa e Milenkovic fuori dalla presentazione delle nuove maglie: è un indizio di mercato? E’ una situazione di marketing, ci lavora il nostro ufficio alle foto”.

0 0 vote Article Rating