Barone stremato, Pradè preoccupato: A Firenze qualcuno è sull’orlo di una crisi di nervi

A Firenze qualcuno è sull’orlo di una crisi di nervi. Questo è quello che riporta stamani il Corriere dello Sport-Stadio quando si fa riferimento ad alcuni dirigenti della Fiorentina. Del resto il presidente Commisso è bloccato in America e ha alcuni chiodi fissi in testa che prescindono però, ad esempio, dall’allenatore del futuro. Nel frattempo, si legge ancora, c’è un Barone stremato dai troppi impegni e un Pradè seriamente preoccupato per la situazione. Lo stadio e il centro sportivo sono temi importanti, però sono l’involucro di un qualcosa che ancora non esiste come la Fiorentina della prossima stagione.

