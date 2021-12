Barone: “Tutti speriamo di tornare in Europa, sarebbe ipocrita non ammetterlo. Italiano è la forza della Fiorentina. Il sogno per il 2022 è inaugurare il Viola Park”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, in un’intervista fatta con La Repubblica ha speso belle parole all’indirizzo del tecnico gigliato, Vincenzo Italiano: “A lui dico di rimanere se stesso, sia come persona che come sistema di gioco che non si deve snaturare. È la forza di questa Fiorentina“.

Le aspettative per il 2022 sono alte: “Tutti speriamo di tornare in Europa e sarebbe ipocrita non ammetterlo. Mi immagino una Fiorentina molto competitiva. Uno dei sogni è inaugurare il Viola Park, ovvero il nuovo centro sportivo di tutto il club, maschile e femminile insieme. Un gioiello unico in Italia e anche in Europa. Guardi, stanno già tirando su le future tribune. Sarà fantastico”.