Barone va all’attacco: La precisa richiesta della Fiorentina

Una serie di episodi discussi e di errori arbitrali ha condizionato indubbiamente il risultato di Lazio-Fiorentina. Da parte dei viola viene segnalato il mancato rosso a Bastos per un’entrata su Ghezzal, il rigore segnato da Immobile, un contatto su Ribery non sanzionato in area avversaria. Scrive La Repubblica che il direttore generale Joe Barone chiederà ancora una volta rispetto per il club nelle sedi opportune.

