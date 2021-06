Barone: “Vediamo se la prossima settimana riusciamo ad annunciare un nuovo ingresso in dirigenza. Su Moena e le nuove maglie…”

Da Burdisso alle nuove maglie, passando per Moena. Questi anche i temi trattati dal Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone in diretta Instagram con la Fiorentina: “Burdisso? Stiamo valutando, vediamo se la prossima settimana riusciamo ad annunciare un nuovo ingresso in dirigenza. Moena? Stiamo organizzando tutto per l’arrivo dei tifosi. Salvo imprevisti, aspettiamo i nostri tifosi in Trentino. Kouame? E’ un altro calciatore che aspettiamo. Nuove maglie? Abbiamo fatto uno studio con la tifoseria per la maglia più bella della storia viola. Fra qualche settimana sveleremo la nuova divisa”.