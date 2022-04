Barone: “Veniamo da due partite di difficoltà, ma a Milano dobbiamo fare una prestazione per i tifosi. Non possiamo mollare: il nostro obiettivo è l’Europa”

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato in occasione del centenario della società sportiva ‘Affrico’ organizzato in Palazzo Vecchio. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riportate da Radio Bruno:

“Abbiamo passato due partite in difficoltà. Speriamo di raccogliere tutti e andare a fare prestazione a Milano: questo lo meritano i tifosi. Magari facendo come con l’Inter, mettendo tutto in campo. Abbiamo bisogno dell’appoggio di tutti per la fine di questa stagione”.

Ancora: “Non possiamo mollare. Dobbiamo giocare partita dopo partita. Il nostro obiettivo è l’Europa, ma prima bisogna giocare. Non ci possiamo distrarre come a Salerno o ieri“.

Infine sull’Affrico ha aggiunto: “E’ stata una delle mie prime case a livello calcistico qui in Italia. Annuncio la partnership tra Fiorentina e Affrico, che sarà di grande livello”.