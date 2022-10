Barone: “Viola Park? Il massimo per la nostra Fiorentina. Un centro sportivo innovativo da oltre 100 milioni di euro”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è intervenuto da Edimburgo per celebrare ancora una volta il progetto del Viola Park, sentite cosa ha detto:

”Per noi il Viola Park è il massimo per il nostro futuro della Fiorentina e per la tecnologia del calcio. In Italia sarà un centro sportivo innovativo, che terrà uniti tutti i componenti della società dalle squadre ai membri dello staff. Si tratterà di un investimento di oltre 100 milioni di euro”.