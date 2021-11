Barone: “Voci sul fondo PIF? Una storiella buttata lì. Noi siamo concentrati sul campionato e sul futuro della Fiorentina”

Il dg della Fiorentina Joe Barone torna a parlare a Sky Sport prima della partita contro il Milan delle voci uscite in settimana sull’interesse per la società viola del fondo arabo PIF: “Assolutamente no, è soltanto una storia buttata là. Noi siamo concentrati sulla Fiorentina, sul campionato e sul futuro di questo club, che sarebbe il centro sportivo”.

Sugli infortuni si esprime così: “Fanno parte del calcio, dispiace per i vari nazionali quando magari sono infortunati e vanno lo stesso invece che recuperare restando qui. Bisogna gestire la squadra e stasera c’è una partita importante e di qualità”.

E sui tifosi aggiunge: “Da parte nostra ringraziamo sempre la tifoseria, che è il cuore di questa squadra. La partita è sold out, ci saranno 32 mila spettatori”.