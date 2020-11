Barone: “Vogliamo portare la Fiorentina ad avere dimensione mondiale. Abbiamo messo 300 milioni di euro, il più grande investimento della storia del club”

La proprietà italoamericana della Fiorentina ha intenzione di investire ancora e fare crescere la squadra. Intento che viene confermato dal direttore generale Joe Barone, intervistato da La Gazzetta dello Sport: “Vogliamo portare la squadra al livello della città – spiega – Quindi in una dimensione internazionale mondiale. Abbiamo bisogno di un po’ di pazienza ma tutte le componenti del mondo Fiorentina spingono in questa direzione. Poi c’è la nascita del Centro Sportivo. Abbiamo fatto un passo importante. La nostra volontà è che nel gennaio 2022 i nostri tesserati siano tutti in campo a Bagno a Ripoli”.

Poi aggiunge: “Ringrazio Rocco che si sveglia ogni mattina e ci dice: “Andiamo avanti, andiamo a investire”. Con il Centro Sportivo e le perdite di questi due primi anni, siamo arrivati a oltre 300 milioni, penso sia il più grande investimento nella storia della Fiorentina in così poco tempo. È da febbraio scorso, dalla partita contro il Milan, che non entra un soldo. A parte i diritti televisivi. Quante altre proprietà darebbero simili input? Rocco ha già messo nella Fiorentina tanti tanti soldi, paga regolarmente tesserati e dipendenti e soprattutto ci mette sempre il cuore”.