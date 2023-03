Baroni: “La Fiorentina è in netta ascesa e ha qualità, Firenze è la mia città ma ora non contano gli interessi personali”

Ha parlato anche di Fiorentina, Marco Baroni, tecnico del Lecce, nella conferenza stampa della vigilia:

“La Fiorentina è una squadra forte: ha qualità e calciatori importanti, è in netta ascesa, ci aspetta un match molto complicato in uno stadio caldo. Contenti per le convocazioni nelle nazionali: questo è uno sport ed è merito di tutti quando si raggiungono risultati così importanti. La squadra c’è dal punto di vista prestativo e produttivo. La Fiorentina mi ha dato tantissimo: è la squadra della mia città, ma al di là di questo voglio rimanere tranquillo. Non contano gli interessi personali, ma le dinamiche del gruppo”.