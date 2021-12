Baroni: “Mi piace la mentalità della Fiorentina di Italiano. Venuti è in costante crescita, tiene tantissimo alla maglia viola”

Marco Baroni, tecnico fiorentino attualmente sulla pancina del Lecce di Pantaleo Corvino, ha parlato a Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue parole: “Un giudizio sulla Fiorentina? Sono contentissimo perché Vincenzo è un allenatore bravo che si è imposto con grande personalità dando sia in B che in A la sua impronta alla squadra. Mi piace la mentalità e la ricerca del gioco offensivo, anche rischiando qualcosa. È bello e penso che Firenze abbia tutto per supportare il suo allenatore. Benevento? Ogni partita è insidiosa, ma in questo momento il gioco espresso dalla Fiorentina potrà fare la differenza”.

Baroni si sofferma poi su Venuti: “Sono molto contento per Lorenzo, a Benevento ha fatto un campionato importante e si è ripetuto a Lecce. È in costante crescita, sia a livello fisico che mentale: quando vedi ragazzi che hanno lavorato con te arrivare a fare un calcio importante, non puoi che essere contento. Tiene tantissimo alla maglia della Fiorentina. Vlahovic? È un giocatore che è esploso in maniera folgorante, in lui vedo una voglia incredibile. Ha la testa del professionista di altissimo livello, toccherà vette importanti. Corvino è sempre attento ai giovani, ha sempre un occhio di riguardo per loro”.