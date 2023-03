Baroni: “Penalizzati alla prima disattenzione. Abbiamo accettato anche l’uno contro uno con la Fiorentina”

L’allenatore del Lecce, Marco Baroni, è stato intervistato da DAZN dopo la sconfitta subita da parte della Fiorentina: “Alla prima disattenzione veniamo penalizzati, ma la mia squadra non deve sentire questo peso e dobbiamo andare avanti”.

E inoltre: “Abbiamo accettato anche l’uno contro uno contro la Fiorentina, io dal punto di vista della prestazione in campo non ho niente da dire alla mia squadra”. Non è però un momento positivo quello che sta vivendo la formazione giallorossa che però può stare relativamente tranquilla dopo l’ennesimo harakiri compiuto dal Verona sul campo della Sampdoria.