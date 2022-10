Baroni rischia di perdere un titolare in difesa per la sfida contro la Fiorentina

Per la partita di campionato in programma lunedì sera contro la Fiorentina il tecnico del Lecce Marco Baroni potrebbe dover fare a meno di una pedina in difesa. Si tratta del terzino Giuseppe Pezzella, il quale si è dovuto fermare in allenamento a causa di un affaticamento muscolare.

Resta da capire se l’ex Atalanta potrà recuperare in tempo per poter giocare contro i viola. Per i salentini saranno comunque assenti il capitano Hjulmand per squalifica e presumibilmente il centrocampista Askildsen che ha accusato un trauma contusivo.