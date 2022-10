Baroni senza Hjulmand ma intanto recupera due pedine per la Fiorentina

Era a Firenze lunedì sera per osservare la Fiorentina, suo prossimo avversario, dal vivo: Marco Baroni ha visto da vicino quindi la sconfitta per 0-4 con la Lazio per preparare i suoi. Intanto in vista del posticipo di lunedì sono rientrati nel gruppo del tecnico toscano sia Askildsen che Giuseppe Pezzella, pronti dunque per la gara. Assente invece, ma si sapeva già, il centrocampista Hjulmand che era stato espulso nella gara precedente con la Roma.