Baroni: “Torreira si commenta da solo, è davvero forte. Iachini? Si è meritato quest’occasione”

Marco Baroni, ex prodotto del settore giovanile della Fiorentina e oggi allenatore, ha parlato a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Torreira è un giocatore di qualità, un ragazzo straordinario anche caratterialmente: l’ho conosciuto a Pescara quando allenavo la Prima Squadra. Professionista attento e meticoloso, è un calciatore che in questo momento si commenta da solo. Giocatore importante, molto bravo tecnicamente sia nel gioco lungo che corto. Rappresenterebbe un acquisto importante per la Fiorentina. Vale 30 milioni? Non spetta a me dirlo, ma è davvero forte. In Inghilterra ha fatto anche l’interno oltre che al vertice basso. In campo dà tutto, non si risparmia mai: è molto mobile e bravissimo sulle traiettorie. Si presenta da solo per quello che ha fatto in questi anni”.

Continua così Baroni: “E’ stata una stagione particolare e altrettanto sarà la prossima. La Fiorentina si sta muovendo molto bene, c’è già una squadra di valore e due acquisti di livello andrebbero ad arricchire un parco giocatori già importante. Higuain sarebbe la ciliegina sulla torta. Iachini? Per lui è una grande occasione, se l’è meritata e deve giocarsela con grande serenità. Sono convinto che la Fiorentina farà un bel campionato”.