Antonio Barreca non è stato convocato da Prandelli per la gara di domani, ma non c’è nessuna scelta tecnica, visto il ritorno dal Sudamerica di Maxi Olivera. Il terzino infatti non sta bene da qualche giorno, con un po’ di febbre e mal di gola. Tuttavia il tampone eseguito sul difensore viola ha dato esito negativo, da escludere dunque la positività al Covid.