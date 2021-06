Barreca in cerca di rilancio: l’esterno cambia procuratore FOTO

Dopo Patrick Cutrone, arrivato alla Fiorentina grazie a Branchini e passato poi alla scuderia dei fratelli Pastorello, un altro giocatore ha scelto di cambiare procuratore. Si tratta di Antonio Barreca, tornato al Monaco dopo la deludente esperienza in riva all’Arno: nel 2020-21, l’esterno sinistro ha giocato appena quattro partite (tre in Serie A, una in Coppa Italia) per un totale di 168′. Barreca ha scelto di lasciare Giuseppe Riso e farsi assistere dai Pastorello, nella speranza di trovare una squadra che gli dia più spazio di quanto avuto alla Fiorentina.

Ecco il post: