Barreca: La Fiorentina pronta a liberarlo?

Nelle prossime ore la Fiorentina deciderà se liberare Antonio Barreca o meno. L’esterno sinistro è uno degli ultimi arrivati dello scorso mercato estivo-autunnale. Però il giocatore, prelevato in prestito dal Monaco, non è riuscito a inserirsi nel progetto tattico di Iachini prima e Prandelli poi, finendo per giocare solo per pochissimi minuti. A riportare la notizia stamani è La Gazzetta dello Sport.

