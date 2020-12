A sorpresa, Cesare Prandelli ha schierato per la prima volta da titolare in campionato Antonio Barreca al posto di Antonio Biraghi. Fino alla partita di sabato, l’ex terzino del Monaco aveva giocato soltanto due partite: in Coppa Italia contro il Padova da titolare e uno scampolo di partita contro l’Atalanta.

Sabato, però, Barreca non ha convinto e a prescindere dal fallo che ha portato al calcio di rigore poi trasformato da Veloso, la sua prestazione non è stata memorabile. Tant’è che Prandelli ha deciso di inserire Biraghi durante il secondo tempo. Ed è probabile che domani sera contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina dia nuovamente fiducia all’esterno di Cernusco sul Naviglio.