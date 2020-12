Barreca: “Rigore inesistente, non capisco come si possa concederlo con il VAR. Arriveranno anche le vittorie”

Il terzino della Fiorentina Antonio Barreca, coinvolto nell’azione che ha portato l’arbitro ad assegnare il calcio di rigore per il Verona nonostante l’episodio dubbio, parla così a fine gara ai canali ufficiali viola: “Una partita combattuta, molto difficile, lo sapevamo, ma abbiamo dato tutto. Il tutto è stato però condizionato da un rigore inesistente; non so come si possa dare un rigore del genere con l’ausilio del VAR. La reazione fortunatamente è stata immediata, abbiamo avuto occasioni anche per vincerla”.

Poi aggiunge: “Minuto dopo minuto sto ritrovando i tempi giusti. La strada è quella giusta, ne sono certo. Le vittorie arriveranno”.

Sulla prossima partita contro la Juventus: “Un po’ di anni fa quando ero al Torino era un derby. Sarà una partita difficile ma potremo dire la nostra”.