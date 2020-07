Un’altra prova di grande spessore ieri contro l’Atalanta per Sofyan Amrabat, che ha impattato per 1-1 con la formazione bergamasca. Per il marocchino la consueta solidità, unita al controllo del ritmo dei gialloblu: la Fiorentina si strofina le mani e lo aspetta appena scatterà la nuova stagione. E c’è chi potrebbe rimpiangerlo, come l’Inter, da qui il tweet del giornalista di Sportmediaset Marco Barzaghi: “Amrabat sarebbe il centrocampista ideale per Conte…”.

