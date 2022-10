Barzaghi: “L’anno scorso la Fiorentina fece un primo tempo fortissimo contro l’Inter, ma Italiano non può sempre andare a folate. Jovic? Strano, all’Eintracht volava”

Il giornalista sportivo di Sky Sport, vicino alle vicende dell’Inter, Matteo Barzaghi è intervenuto a Radio Bruno per parlare del prossimo avversario della Fiorentina di Italiano:

“Prima del Barcellona, i giocatori dell’Inter hanno fatto una riunione per ritrovarsi e da quel momento hanno smesso di avere atteggiamenti di insofferenza in campo. L’anno scorso la Fiorentina fece un primo tempo incredibile, ma stavolta deve stare più attenta: Italiano dovrà essere bravo a gestire i momenti della partita e non andare a folate”.

Sulla formazione dell’Inter: “Lukaku non verrà convocato, resterà a Milano ad allenarsi. Calhanoglu dà ottime garanzie e Barella in questo momento sta segnando quasi sempre. Ora non si sente nemmeno l’assenza di Brozovic. Lautaro lotta sempre con gli attributi, anche in allenamento, è il prototipo dell’attaccante argentino”.

Poi sul deludente periodo viola: “Jovic volava in Germania e mi aspettavo un impatto maggiore, probabilmente paga gli anni di Madrid. La Fiorentina aveva alti e bassi anche la scorsa stagione, ma quest’anno sono stati pochi gli alti. Credevo che sarebbero stati fatti degli investimenti, ma per ora non stanno rendendo”.