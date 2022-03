La Fiorentina di Vincenzo Italiano è una delle squadre che si è distinta per il miglior gioco nell’attuale serie A. Intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, il difensore fiorentino ed ex Juventus Andrea Barzagli, ha commentato così in merito: “Mi piacciono tanto la Fiorentina di Italiano e il Verona di Tudor”.

Poi ha concluso: “Meno tatticismi e più ritmo: è questa la strada perché le nostre formazioni tornino a far bene anche nelle coppe europee”.