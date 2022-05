Barzagli: “La Fiorentina può fare come la Roma, ma il percorso è lungo e dispendioso. Serve una rosa all’altezza”

Intervistato da TMW, l’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana Andrea Barzagli si è soffermato anche sulla vittoria della Conference League da parte della Roma e sul cammino della Fiorentina.

“E’ fondamentale che le italiane tornino a vincere in Europa, giovedì ho gioito. Purtroppo qualcuno ha screditato questa coppa, ma la Roma intanto ha vinto un trofeo. Se la Fiorentina può fare come la Roma? Perché no? Basta crederci. Il percorso però è lungo e dispendioso, senza una rosa profonda rischi di lasciare qualcosa“.