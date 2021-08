Barzagli: “Per come lo avevo visto alla Fiorentina, non mi sarei mai aspettato un impatto simile da Chiesa. E’ micidiale”

Più volte Andrea Barzagli è stato vicino a vestire la maglia della Fiorentina, ma la sua affermazione, il difensore nato a Fiesole, l’ha trovata nella Juventus. Un destino strano il suo.

E Barzagli, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato, tra le altre cose, di un talento che è cresciuto con la maglia viola addosso e poi ha deciso di andare a giocare con la Juve, Federico Chiesa.

“Lo ammetto, per come lo avevo visto alla Fiorentina – ha detto Barzagli su Chiesa – non mi sarei mai immaginato un impatto simile sulla Juventus e sull’Italia. Invece dimostra una cattiveria incredibile, vuole essere decisivo e ci riesce sempre con le sue fiammate. non gli puoi dare cento palloni a gara, però sai che da un momento all’altro ti può decidere la partita. E’ micidiale”.