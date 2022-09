Basaksehir-Fiorentina dagli occhi di chi l’ha commentata: “Primi 15-20 minuti accettabili, poi la Viola si è sciolta. Gli avversari andavano al doppio. Ikoné folle”

Il giornalista di DAZN Riccardo Mancini, che ha commentato Basaksehir-Fiorentina per l’emittente streaming, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per dire la sua sulla partita e sulla Fiorentina: “Si vede una squadra completamente diversa rispetto a quella dell’anno scorso. I primi 15-20 minuti della partita avevano dato anche sensazioni positive o quantomeno accettabili, poi il nulla. La squadra si è completamente sgretolata ed è andata in tilt”.

Sull’espulsione di Ikoné: “Il primo giallo ci può stare, il secondo è completamente folle. Quella è pura frustrazione. In generale, non vedo un giocatore che riesce a tirare fuori la squadra dai guai. Ad esempio, con tutto il rispetto per un senatore come Bonaventura, lui non riesce a trascinare i suoi compagni. Davanti non c’è nessuno con questa caratteristica. Non capisco come, ma oltre alla condizione mentale, ci sono anche problemi fisici. Il Basaksehir sembrava andare al doppio“.