Basaksehir-Fiorentina dove vederla in DIRETTA TV

Trasferta ad Istanbul in Conference League per la Fiorentina. Una partita quella che andrà in scena domani sera con inizio alle ore 21 che avrà ampia copertura televisiva.

Il match verrà trasmesso in contemporanea da DAZN, Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253), a pagamento, ma andrà in onda anche in chiaro (gratis) su TV8.

Per i tifosi viola che non potranno vedere questo match, ricordiamo che su Fiorentinanews.com ci sarà la consueta diretta testuale, gratuita e seguitissima, con la descrizione delle azioni in tempo reale e coi vostri commenti che sono sempre tantissimi.