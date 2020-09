Basanta: “Ho deciso di lasciare il calcio. Ringrazio la Fiorentina che mi ha permesso di realizzare i miei sogni” FOTO

Quest’oggi, dopo 17 anni di carriera tra i professionisti, l’ex difensore della Fiorentina José Basanta ha dato l’addio ufficiale al Calcio. Il classe ’84 argentino ha voluto ripercorre tutta la sua carriera con un lungo post su Instagram, post dove ha voluto ringraziare anche la Fiorentina. Queste le sue parole: “Ci tengo ad informare tutti che ho preso la decisione di lasciare il calcio professionistico, sono stati anni e belli e pieni di apprendimenti. Voglio ringraziare tutti i club in cui ho giocato […] in particolare la Fiorentina, il club che mi ha permesso di realizzare i miei sogni da giocatore professionista, crescere e giocare in Europa. Voglio ringraziare tutti, ex compagni, staff e la mia famiglia, grazie per aver fatto parte della mia vita”.

Ecco il post condiviso da Basanta: