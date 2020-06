Basile: “A Chiesa per sfondare in un top club serve una porta più larga di un metro”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter è tornato a parlare dell’imprecisione sotto porta della Fiorentina che è costata alla squadra di Iachini i tre punti: “Sulla misura dei tiri resto ottimista: dopo tre mesi serve tempo per ritrovare la sensibilità tecnica. Più facile segnare di testa, ora. Chiesa resta utile, ma per sfondare in un top club gli serve una porta più larga di un metro“.

