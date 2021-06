Basile: “A Commisso danno noia le critiche sugli errori tecnici. Antognoni? Lui ha portato Quarta, gli intermediari Kokorin e Malcuit”

“Speriamo di essere riusciti a svoltare, per un certo tipo di italoamericani la pubblicità negativa che arriva dall’Italia pesa molto. L’idea di essere contestato a Firenze, di ricevere critiche, spiega perché Commisso sia particolarmente sensibile, è un rapporto molto fragile. Per questo la società ha vissuto molto sull’onda lunga dei commenti social: le critiche che incrinano l’immagine sono quelle tecniche naturalmente – ha detto a Radio Bruno, Massimo Basile – La vicenda Antognoni? Prendo atto che Antognoni sta ridiscutendo la sua posizione in seguito alle esternazioni dei tifosi e la vicenda è un po’ deprimente di per sé. Ci si chiede cosa faccia, mentre i vari intermediari hanno portato i vari Malcuit e Kokorin, a Firenze è arrivato un certo Quarta perché Passarella l’ha segnalato Antognoni, questo perché tra grandi ex c’è un livello più alto di conoscenza”.