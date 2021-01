Basile: “A Dragowski darei anche le chiavi di casa”. La dote meno evidente ma straordinariamente importante del portiere della Fiorentina

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato la partita della Fiorentina sul proprio profilo Twitter: “Con Amrabat mi sentirei al sicuro anche nel Bronx di notte. Ma a Dragowski che, dopo due paratone, urla alla difesa di salire sull’ultima punizione, darei anche le chiavi di casa”.

Una frase, quest’ultima, che permette di fare un’ulteriore considerazione sul portiere polacco. Al di là delle parate decisive, infatti, Dragowski sta dimostrando di possedere una leadership straripante. Lo dimostrano le grida scatenate, ben udibili non solo dalla tribuna del Franchi ma anche da casa attraverso il televisore, emesse in occasione dell’ultima punizione per il Cagliari. Una grande personalità che era decisamente mancata al suo predecessore Lafont, molto “zittone” e in generale dal carattere assai debole quando prendeva posto tra i pali.