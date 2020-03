Basile a FN: “La Fiorentina farà un grande mercato in estate: Rocco vuole crescere in fretta. A dicembre erano stati contattati altri allenatori fra cui Spalletti…”

Per fare il punto su quelli che potrebbero essere i programmi futuri della Fiorentina, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato Massimo Basile, giornalista e corrispondente a New York: “Dalla proprietà viola questa vicenda del Covid-19 è stata presa come doveva essere presa. Commisso tra l’altro, da quello che mi dicono aveva colto sin da subito l’emergenza. Joe Barone non era molto contento di come fosse stato gestito il primo stop. Però adesso tante cose sono passate in secondo piano logicamente. Futuro gigliato con Iachini? Al momento è difficile rispondere. A Iachini è stato chiesto di salvare la Fiorentina. Alla fine credo che conteranno tante valutazioni in generale. Dal punto di vista umano, Rocco Commisso è molto soddisfatto di Iachini. L’unica cosa certa è che la Fiorentina ha preso Iachini con l’intento di salvare la squadra. A dicembre erano stati contattati altri allenatori fra cui Spalletti. Programma futuro? Sicuramente un grande mercato in estate. Da quello che mi dicono, la Fiorentina farà grandi investimenti nel prossimo mercato. Rocco Commisso vuole crescere e farlo in fretta. Già da questa estate c’è l’intento di fare una grande squadra.