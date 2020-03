Basile a FN: “Montella era freddo con la squadra, il suo esonero ha riavvicinato Chiesa alla Fiorentina; Federico stupito dal mercato di gennaio. STADIO? Il sogno di Commisso…”

Contenuti interessanti anche su Federico Chiesa e la questione STADIO nell’interivista realizzata dalla redazione di Fiorentinanews.com al giornalista Massimo Basile. “Su Chiesa, sicuramente il cambio di allenatore ha dato una svolta. L’esonero di Montella – ha dichiarato Basile – è stato un elemento chiave perchè il talento classe ’97 non aveva feeling con il tecnico campano. Si dice che Montella abbia un comportamento abbastanza freddo con la squadra, un po’ come Sarri che non comunica con la squadra facendo parlare lo staff. La partenza di Montella ha avvicinato Chiesa alla Fiorentina; poi c’è stato il mercato di gennaio che ha stupito il calciatore. Chiesa ha visto con i suoi occhi tracce di ambizione concreta da parte della Fiorentina. Lui e la famiglia hanno avuto un segnale forte da parte di Commisso. Certo è che comunque il suo futuro dipenderà da quali offerte arriveranno. Stadio? L’idea di poterlo fare fuori da Firenze la considera ancora una pista fredda. Secondo me il sogno di Commisso è quello di fare lo STADIO dentro i confini comunali di Firenze”.